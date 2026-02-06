Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Portekiz'de 'acil durum': Cumhurbaşkanının ziyareti iptal edildi

Portekiz'de 'acil durum': Cumhurbaşkanının ziyareti iptal edildi

00:006/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
(Foto Arşiv)
(Foto Arşiv)

İspanya ve Portekiz'de etkili olan şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı. İspanya'da önlem amaçlı 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın İspanya'ya yapacağı ziyaret iptal edildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan ötürü sel ve su baskınına karşı önlem amacıyla 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, tedbir amacıyla Cadiz'de 1500, Granada, Kurtuba, Jaen, Malaga ve Sevilya'da yaklaşık 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Şiddetli yağmurdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Cadiz şehrinin Grazalema kasabası ise tamamen boşaltıldı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle mevcut durumda Endülüs'te 170 kadar kara yolu trafiğe kapatılırken, tren seferleri de çok büyük oranda durduruldu.

Polis ve jandarmanın yanı sıra askerlerin de katıldığı yardım çalışmaları kapsamında çok sayıda kişinin kurtarıldığı görüntüler yayınlandı.

Su baskınlarından çok sayıda tarım alanı da zarar gördü.

Şiddetli yağışların etkili olduğu diğer bir bölge olan ülkenin güneybatısındaki Extremadura'da ise nehirlerin taşma riskine karşı 1000 kadar kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada,
"Bu aşamada, halkın güvenliğini garanti altına almak için tüm kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği şarttır. Gelişen durumu, nehirlerin ve derelerin yükselen su seviyelerini yakından takip ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

Portekiz'de "acil durum" 15 Şubat'a kadar uzatıldı

Kötü hava şartları Portekiz'de de etkili oldu.

Başbakan Luis Montenegro, ulusa sesleniş konuşmasında, kötü hava şartlarından ötürü 8 Şubat'a kadar geçerli olan "acil durumun" 15 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Özellikle bu gece ve yarın kötü hava koşullarının yaşamı çok daha zorlaştıracağını kaydeden Montenegro, tüm vatandaşlardan,
"yetkililerin tavsiyelerine uymalarını, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını"
istedi.
Montenegro,
"Riskler hafife alınmamalı. Hükümet, sahip olduğumuz tüm kaynakları seferber etmek için muazzam bir çaba sarf ediyor."
dedi.

Ülkenin güney ve orta bölümlerini etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yarın İspanya'ya yapması öngörülen ziyareti iptal etti.

Portekiz Seçim Kurulu da 8 Şubat Pazar günkü ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını duyurdu.



#İspanya
#Yağış
#Acil Durum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki puanı kaç? Fenerbahçe'nin gruptaki son maçı hangi takımla?