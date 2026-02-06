Portekiz'de 'acil durum': Cumhurbaşkanının ziyareti iptal edildi

İspanya ve Portekiz'de etkili olan şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı. İspanya'da önlem amaçlı 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın İspanya'ya yapacağı ziyaret iptal edildi.
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan ötürü sel ve su baskınına karşı önlem amacıyla 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.
Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, tedbir amacıyla Cadiz'de 1500, Granada, Kurtuba, Jaen, Malaga ve Sevilya'da yaklaşık 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.
Şiddetli yağmurdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Cadiz şehrinin Grazalema kasabası ise tamamen boşaltıldı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle mevcut durumda Endülüs'te 170 kadar kara yolu trafiğe kapatılırken, tren seferleri de çok büyük oranda durduruldu.
Polis ve jandarmanın yanı sıra askerlerin de katıldığı yardım çalışmaları kapsamında çok sayıda kişinin kurtarıldığı görüntüler yayınlandı.
Su baskınlarından çok sayıda tarım alanı da zarar gördü.
Şiddetli yağışların etkili olduğu diğer bir bölge olan ülkenin güneybatısındaki Extremadura'da ise nehirlerin taşma riskine karşı 1000 kadar kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.
Portekiz'de "acil durum" 15 Şubat'a kadar uzatıldı
Kötü hava şartları Portekiz'de de etkili oldu.
Başbakan Luis Montenegro, ulusa sesleniş konuşmasında, kötü hava şartlarından ötürü 8 Şubat'a kadar geçerli olan "acil durumun" 15 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Ülkenin güney ve orta bölümlerini etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yarın İspanya'ya yapması öngörülen ziyareti iptal etti.
Portekiz Seçim Kurulu da 8 Şubat Pazar günkü ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını duyurdu.