Çanakkale'de yoğun yağış köy yolunu çökertti

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle ilçeye bağlı Küçükçetmi köyü yakınlarındaki yolda çökme meydana geldi.

Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı, bu nedenle yol ulaşıma geçici olarak kapandı.