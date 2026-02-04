Yeni Şafak
Çanakkale’de kaçak yapıya yer yok: Süreç tavizsiz şekilde sürüyor

21:504/02/2026, Çarşamba
IHA
Çanakkale İl Özel İdaresi
Çanakkale İl Özel İdaresi

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçleri tavizsiz şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde ocak ayında 10 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.


Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ocak ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda il merkezinde toplam 10 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.


Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada,
"İlimiz genelinde; kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlar ile tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçleri tavizsiz şekilde sürdürülmektedir"
ifadelerine yer verildi.


