22:413/02/2026, Salı
G: 4/02/2026, Çarşamba
IHA
Samsun’un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde çalışma yürütüldü. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrollerde 11 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

