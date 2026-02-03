Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde çalışma yürütüldü. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrollerde 11 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.