Başkale’de 3 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

12:474/02/2026, Çarşamba
IHA
Açıklamada piyasa değeri 3 milyon 250 bin TL olan bin 137 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildiği kaydedildi.
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi’nde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 3 milyon 250 bin TL olan bin 137 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler S.D. (25) ve F.S. (37) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.



#Van
#Başkale
#jandarma
#kaçak malzeme
YASAL UYARI

