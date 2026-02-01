Van'ın 6 ilçesinde kar yağışı: 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'ın 6 ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Çatak'ta 40, Gürpınar'da 22, Bahçesaray'da 6, Başkale'de 2, Özalp'ta 5 ve Saray'da 3 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan 78 yerleşim yerinin yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.