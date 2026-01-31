Yeni Şafak
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: 5 ilçede etkili olacak

15:5831/01/2026, Cumartesi
AA
AKOM uyardı: Kar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da 4 Şubat Çarşamba gününe kadar fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKOM 5 ilçeyi uyardı

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği,
Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece
ve
Başakşehir
gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.




#AKOM
#İstanbul
#kar yağışı
