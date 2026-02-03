Yeni Şafak
Zehir tacirlerine geçit yok: Tam 177 kilo 668 gram uyuşturucu ele geçirildi

3/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
AA
Van
Van

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve 1085 uyuşturucu hap ele geçirildi, 190 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu, 1085 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınan 190 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.




