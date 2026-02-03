İsrail istihbarat şefi görevden alınabilir: Gazze'ye sigara kaçakçılığı

Haaretz gazetesi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin kardeşinin Gazze'ye sigara kaçakçılığı yapmaktan gözaltında olduğunu duyurdu. Söz konusu olay neticesinde Şin-Bet şefinin görevden alınabileceği belirtildi.
İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin kardeşinin Gazze Şeridi'ne sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltında tutulduğu duyuruldu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Şin-Bet Direktörü'nün kardeşi Bezalel Zini hakkında dava açılacağını belirtti.
İsrail polisinin mahkemeden Şin-Bet şefinin kardeşinin gözaltı süresinin dört gün daha uzatılmasını talep ettiği de aktarıldı.
"Ciddi bir çıkar çatışması"
Zini'nin Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddettiği kaydedildi.
Söz konusu olayın Şin-Bet şefinin görevden alınmasına sebep olabileceğine işaret edildi.