İsrail istihbarat şefi görevden alınabilir: Gazze'ye sigara kaçakçılığı

21:573/02/2026, Salı
AA
Şin-Bet Direktörü David Zini
Şin-Bet Direktörü David Zini

Haaretz gazetesi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin kardeşinin Gazze'ye sigara kaçakçılığı yapmaktan gözaltında olduğunu duyurdu. Söz konusu olay neticesinde Şin-Bet şefinin görevden alınabileceği belirtildi.

İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin kardeşinin Gazze Şeridi'ne sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltında tutulduğu duyuruldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Şin-Bet Direktörü'nün kardeşi Bezalel Zini hakkında dava açılacağını belirtti.

Bezalel Zini ile beraber Gazze'ye kaçakçılık yaptığı iddia edilen 13 kişinin
"savaş zamanı düşmana yardım etmek"
suçlamasıyla yargılanacağı ifade edildi.

İsrail polisinin mahkemeden Şin-Bet şefinin kardeşinin gözaltı süresinin dört gün daha uzatılmasını talep ettiği de aktarıldı.


"Ciddi bir çıkar çatışması"

Bezalel Zini'nin Gazze'de yıkım gerçekleştiren İsrail ordusunun Uriah Gücü'yle bağlantılı olduğu belirtilirken, İsrail polisinin Şin-Bet şefinin kardeşinin bu olaya karışmasından
"şaşkına döndüğü"
ifade edildi.

Zini'nin Gazze'ye sigara kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddettiği kaydedildi.

Söz konusu olayın Şin-Bet şefinin görevden alınmasına sebep olabileceğine işaret edildi.

Şin-Bet şefini atayan komite üyeleri, yaptığı ortak yazılı açıklamada ise
"ciddi bir çıkar çatışması"
tespit edilmesi halinde Zini'nin istifa etmesi, aksi halde görevden alınması gerektiğini duyurdu.


