Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

16:484/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kuzey Ege'de yarın fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GES

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında ise tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.




