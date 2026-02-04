İstanbul’da çocuk istismarı operasyonu: 53 gözaltı

İstanbul’da çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcen içerik ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi platformlar üzerinden çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışının yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda 15 Ocak 2026 tarihinde kamuoyunun bilgilendirildiği hatırlatıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine yeni operasyon kararları alındı.