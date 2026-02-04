İstanbul’da çocuk istismarı operasyonu: 53 gözaltı

İstanbul’da çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcen içerik ticaretine darbe vuruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 138 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, dijital materyaller üzerinden suç deliline ulaşılan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 49 şüpheli yakalanırken, firari isimlere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul’da çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcen içerik ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Müstehcen içerik satışı tespit edildi
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi platformlar üzerinden çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışının yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda 15 Ocak 2026 tarihinde kamuoyunun bilgilendirildiği hatırlatıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine yeni operasyon kararları alındı.
138 adreste arama ve el koyma
İstanbul genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 13–15 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 138 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Dijital materyaller incelendi
Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, suç deliline ulaşılan 53 şüpheli tespit edildi. Deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli süreç başlatıldı.
49 şüpheli gözaltında
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Şubat 2026 tarihinde verilen gözaltı kararı kapsamında, yapılan çalışmalar sonucunda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari zanlılar aranıyor
Operasyon kapsamında tespit edilen ancak yakalanamayan firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık, çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında suçun önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.