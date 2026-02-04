Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’da çocuk istismarı operasyonu: 53 gözaltı

İstanbul’da çocuk istismarı operasyonu: 53 gözaltı

16:014/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul merkezli yürütülen çocuk istismarı ve müstehcen içerik ticareti soruşturmasında, 138 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucu 49 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli yürütülen çocuk istismarı ve müstehcen içerik ticareti soruşturmasında, 138 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucu 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcen içerik ticaretine darbe vuruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 138 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, dijital materyaller üzerinden suç deliline ulaşılan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 49 şüpheli yakalanırken, firari isimlere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcen içerik ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Müstehcen içerik satışı tespit edildi

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, çevrimiçi platformlar üzerinden çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışının yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda 15 Ocak 2026 tarihinde kamuoyunun bilgilendirildiği hatırlatıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine yeni operasyon kararları alındı.

138 adreste arama ve el koyma

İstanbul genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 13–15 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 138 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Dijital materyaller incelendi

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, suç deliline ulaşılan 53 şüpheli tespit edildi. Deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli süreç başlatıldı.

49 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Şubat 2026 tarihinde verilen gözaltı kararı kapsamında, yapılan çalışmalar sonucunda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari zanlılar aranıyor

Operasyon kapsamında tespit edilen ancak yakalanamayan firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık, çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında suçun önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.


#İstanbul
#çocuk istismarı
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler, kılavuz ne zaman yayınlanacak?