Ankara’da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar: Elebaşı Arkaç ve Zavagar’a 30’ar yıl hapis cezası

Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan, aralarında çete elebaşı olduğu belirtilen Muzaffer Arkaç ve Emre Zavagar’ın da bulunduğu 134 sanık hakkında karar açıklandı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına hükmetti.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılında başlatılan soruşturmada, Ankara’nın çeşitli semtlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Muzaffer Arkaç’ın da aralarında bulunduğu 134 kişi farklı tarihlerde gözaltına alındı.
İDDİANAME 2019’DA HAZIRLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “örgüt kurma, örgüt yöneticisi olma, örgüt üyesi olma, uyuşturucu satmak, nakletmek, sevk etmek, satışa arz etmek, depolamak ve “bulundurmak” suçlarından dava açıldı.
İddianamede, Ankara genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar sırasında, F.T.’nin Altındağ ilçesinde beraberindeki kişilerle uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.
ZAVAGAR’A TEKNİK TAKİP
Soruşturma kapsamında, suç örgütüne uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Emre Zavagar hakkında teknik takip çalışmaları yürütüldüğü aktarılan iddianamede, Zavagar’ın Ankara’da uyuşturucu maddeyi büyük ölçüde temin ederek piyasaya süren Muzaffer Arkaç elebaşılığındaki suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.
GÜNLÜK 20 KİLODAN FAZLA EROİN SATIYORLARDI
İddianamede ifadesine yer verilen sanık Sinan Karagülmez, Emre Zavagar’ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, Zavagar’ın kendisine birlikte uyuşturucu satma teklifinde bulunduğunu, bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarının bozulduğunu söyledi.