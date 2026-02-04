Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara’da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar: Elebaşı Arkaç ve Zavagar’a 30’ar yıl hapis cezası

Ankara’da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar: Elebaşı Arkaç ve Zavagar’a 30’ar yıl hapis cezası

Oğuzhan Ürüşan
15:464/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
134 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı.
134 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı.

Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan, aralarında çete elebaşı olduğu belirtilen Muzaffer Arkaç ve Emre Zavagar’ın da bulunduğu 134 sanık hakkında karar açıklandı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına hükmetti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılında başlatılan soruşturmada, Ankara’nın çeşitli semtlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Muzaffer Arkaç’ın da aralarında bulunduğu 134 kişi farklı tarihlerde gözaltına alındı.

İDDİANAME 2019’DA HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “örgüt kurma, örgüt yöneticisi olma, örgüt üyesi olma, uyuşturucu satmak, nakletmek, sevk etmek, satışa arz etmek, depolamak ve “bulundurmak” suçlarından dava açıldı.

İddianamede, Ankara genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar sırasında, F.T.’nin Altındağ ilçesinde beraberindeki kişilerle uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

ZAVAGAR’A TEKNİK TAKİP

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Emre Zavagar hakkında teknik takip çalışmaları yürütüldüğü aktarılan iddianamede, Zavagar’ın Ankara’da uyuşturucu maddeyi büyük ölçüde temin ederek piyasaya süren Muzaffer Arkaç elebaşılığındaki suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

GÜNLÜK 20 KİLODAN FAZLA EROİN SATIYORLARDI

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Sinan Karagülmez, Emre Zavagar’ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, Zavagar’ın kendisine birlikte uyuşturucu satma teklifinde bulunduğunu, bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarının bozulduğunu söyledi.

Karagülmez, beyanında,
“Muzaffer Arkaç’ın zengin olmasının tek sebebi uyuşturucu sattırmaktır. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bu örgüt günlük yaklaşık 20 kilodan fazla eroin satar. Ankara’da eroin satan herkes bu örgütü veya örgüt içerisindeki şahısları bilir”
ifadelere yer verdi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZALAR

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme,
“uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”
suçundan Muzaffer Arkaç ve Emre Zavagar’ı 30’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Sinan Karagülmez hakkında ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki diğer sanıklar hakkında da aynı suçtan 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına hükmetti.


#ankara
#uyuşturucu operasyonu
#Muzaffer Arkaç
#Emre Zavagar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6 ŞUBAT'TA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER! 6 Şubat cuma günü tatil olan iller hangileri, ders var mı, yok mu?