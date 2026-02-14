Sahte vize sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdılar: 12 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık olaylarının tespiti ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilen internet sitelerinin benzerlerini kopyalayarak sahte siteler üzerinden vatandaşlardan

"vize ücreti"