Sahte vize sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdılar: 12 tutuklama

00:0114/02/2026, Cumartesi
IHA
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin sahte vize sitesi oluşturarak "vize ücreti" adı altında para talep ederek 60 kişiyi dolandırdıklarını tespit etti. 6 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, vize başvurusu yapan vatandaşları sahte internet siteleriyle dolandırdığı ve 1.7 milyon TL’lik vurgun yaptıkları belirlenen 16 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

60 kişi dolandırıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık olaylarının tespiti ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilen internet sitelerinin benzerlerini kopyalayarak sahte siteler üzerinden vatandaşlardan
"vize ücreti"
adı altında para talep eden şüphelilerin, 60 kişiyi dolandırdığı ve toplamda 1 milyon 700 bin TL gelir elde ettiği tespit edildi.

12 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerce kullanılan 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



