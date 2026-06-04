Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı

Haziran ayının gelmesi ve büyük turnuvaların yaklaşmasıyla birlikte bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarını oynuyor ve eksiklerini görme şansı yakalıyor; bu kapsamda bugünkü hazırlık maçında İspanya, Irak’ı konuk edecekken, bir diğer dikkat çeken mücadelede Fildişi Sahili ise Fransa’ya karşı mücadele edecek. Genç yeteneklerin sahne aldığı uluslararası arenada ise UEFA U17 Avrupa Şampiyonası’nda da yarı final heyecanı yaşanacak ve finale yükselecek takımlar zorlu karşılaşmaların ardından belli olacak.