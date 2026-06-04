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Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı

Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı

15:144/06/2026, الخميس
Yeni Şafak
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Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren takımlar sahaya çıkarken, İspanya hazırlık maçında Irak’ı konuk edecek. Günün bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında ise Fildişi Sahili, Fransa ile mücadele edecek. Öte yandan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak.

Haziran ayının gelmesi ve büyük turnuvaların yaklaşmasıyla birlikte bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarını oynuyor ve eksiklerini görme şansı yakalıyor; bu kapsamda bugünkü hazırlık maçında İspanya, Irak’ı konuk edecekken, bir diğer dikkat çeken mücadelede Fildişi Sahili ise Fransa’ya karşı mücadele edecek. Genç yeteneklerin sahne aldığı uluslararası arenada ise UEFA U17 Avrupa Şampiyonası’nda da yarı final heyecanı yaşanacak ve finale yükselecek takımlar zorlu karşılaşmaların ardından belli olacak.

Bugün kimin maçı var?

14:30 Belçika - Fransa UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final UEFA.tv

20:00 İtalya - İspanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final UEFA.tv

22:00 İspanya - Irak hazırlık maçı S Sport Plus

22:10 Fransa - Fildişi Sahili hazırlık maçı S Sport Plus

Yarın kimin maçı var?

20:45 Macaristan - Finlandiya hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 Azerbaycan - Malta hazırlık maçı Yayın Yok.

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Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı