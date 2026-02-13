İşte onlyfans soruşturmasındaki 25 isim: Evlerine tek tek baskın yapıldı Gündem





VPN ile erişim, sosyal medyadan yönlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizde yasaklı olan OnlyFans isimli platforma VPN aracılığıyla erişim sağlandığı tespit edildi.

Başsavcılığın basın açıklamasına göre, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak kullanıcıları ücretli içeriklere yönlendirdiği, özel içeriklere OnlyFans veya Telegram benzeri kapalı kanallar üzerinden erişim sağlandığı belirlendi.

Suç gelirleri yatırım araçlarına aktarıldı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müstehcen içeriklerden elde ettikleri gelirleri taşınır ve taşınmaz mallara, araçlara, altın ve kripto varlıklara yatırdıkları; banka hesapları üzerinden vadeli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Savcılık, suçtan elde edilen gelirlerin yatırım araçları üzerinden aklandığına dair kuvvetli emareler bulunduğunu bildirdi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli (Gölcük) ve Samsun’da toplam 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik 13 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere yaklaşık 300 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu açıklandı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu.

Azranur Ay Vandan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Zeynep Alkan, Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.



