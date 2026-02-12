Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Başkentteki yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Başkentteki yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

14:4312/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis oynatmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'ndeki 6 şüpheliyi, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 tabanca, 1 muşta ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.



#jandarma
#Çubuk
#yasa dışı bahis
#gözaltına alındı
#6 şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Balıkesir kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Balıkesir kura çekiliş listesi