İzmir’de suç örgütüne operasyon düzenlendi: 7 şüpheli gözaltına alındı

23:3611/02/2026, Çarşamba
DHA
Çetenin çökertildiği operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir’in Menemen ilçesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde dün, İzmir Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık, İstihbarat, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüklerinden personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.T., M.T., M.A., K.H.S., M.T., V.K. ve E.A.T. isimli 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Çetenin çökertildiği operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


#İzmir
#suç örgütü
#operasyon
