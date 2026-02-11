Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 115 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 115 düzensiz göçmen yakalandı

09:4511/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yasa dışı yollarla ülke içerisinde taşındıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.
Yasa dışı yollarla ülke içerisinde taşındıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 115 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı.
Diyarbakır merkezli Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülke içerisinde taşındıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda suç organizasyonu içerisinde aktif rol aldığı belirlenen 22 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında; göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 tır ve dorsesi ile 1 binek araca el konuldu, ayrıca 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 103 adet 7,62 mm fişek,1 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 45 adet fişek,3 adet yivsiz av tüfeği ile 37 fişek ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele; suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

#Diyarbakır
#Göçmen
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 12 Şubat 2026 kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?