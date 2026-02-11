Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 115 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda suç organizasyonu içerisinde aktif rol aldığı belirlenen 22 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında; göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 tır ve dorsesi ile 1 binek araca el konuldu, ayrıca 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 103 adet 7,62 mm fişek,1 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 45 adet fişek,3 adet yivsiz av tüfeği ile 37 fişek ele geçirildi.