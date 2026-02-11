Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 115 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 115 düzensiz göçmen yakalanırken, 22 şüpheli tutuklandı.
Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda suç organizasyonu içerisinde aktif rol aldığı belirlenen 22 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında; göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 tır ve dorsesi ile 1 binek araca el konuldu, ayrıca 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 103 adet 7,62 mm fişek,1 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 45 adet fişek,3 adet yivsiz av tüfeği ile 37 fişek ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele; suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.