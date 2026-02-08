Yeni Şafak
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

13:138/02/2026, Pazar
IHA
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü mülki sınırları içerisinde Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı unsurlarınca yapılan kontrollerde 10 Afganistan, 2 Fas, 1 Cezayir ve 1 Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili işlemlerin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

