Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü mülki sınırları içerisinde Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı unsurlarınca yapılan kontrollerde 10 Afganistan, 2 Fas, 1 Cezayir ve 1 Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen tespit edildi.