Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı

20:147/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, oturma izni bulunmadığı tespit edilen 10 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’da durdurulan 2 otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya Çevre Yolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya–Reyhanlı Yolu'nda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



#Kaçak
#Göçmen
#Yakalandı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?