Aydın’da FETÖ üyesi şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Nazilli ilçesinde ’Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ)’ suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. (46) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan hükümlü gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.