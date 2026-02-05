Yeni Şafak
Darbe girişimine katılan FETÖ'den ihraç firari eski subay yakalandı

21:295/02/2026, Perşembe
DHA
Gözaltına alınan FETÖ'den ihraç eski subay, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu, 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı belirlenen FETÖ'den ihraç firari eski subay yakalandı.

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç firari eski subay E.K. (37), Kayseri'de yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski subay E.K..'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adresi belirlenen firari E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



