Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

00:535/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kayseri- Malatya yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, biri ağır dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi. Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 

Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. 

 İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kayseri
#Malatya
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama