Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

Kayseri- Malatya yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, biri ağır dört kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi. Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.