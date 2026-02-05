Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

Kayseri- Malatya yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, biri ağır dört kişi yaralandı.

1 /10 Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi. Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 /10 Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

3 /10 İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 /10 Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

5 /10 Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

