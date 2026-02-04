İlçe terminalinin tek kadın çaycısı: Kayseri'de terminale gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor, işletmeci Sibel Kaymaz’ın çay ocağı ezber bozuyor

Zor günler geçirdim. Burada bir kadın işletmeci olarak güzel yönleri de var, kötü yönleri de var. Fakat rabbim o gücü vermiş. Gayet güzel, başarılı bir şekilde insanlara hizmet ediyorum. Bundan da çok mutluyum. Beni görünce şaşıran da oluyor burada, ‘Yeriniz çok güzel olmuş’ diyen de oluyor. Gurur duyan da oluyor, ‘Helal olsun’ diyen de oluyor. Bu tabii ki iyi hissettiriyor bana...