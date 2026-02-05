Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar kapsamında, ’silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)’ suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, Çarşamba ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar sonucu yakalandı.