FETÖ bağlantılı 379 hesaba erişim engeli

Sosyal medyada FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan hesaplara erişim engeli getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığı’nca kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalar sonucu FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesaplarının tespit edildiği bilgisini paylaşan Duran, “Dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya konulmuştur. Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır” diye konuştu. Türkiye'nin, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Duran, "Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyon-larına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.



