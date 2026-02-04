FETÖ'nün Epstein ayağı: Teröristbaşı Fetullah Gülen ile Epstein'in avukatının aynı kişi olduğu ortaya çıktı

"Hükümetin yukarıdaki talepleri yerine getirip getirmeyeceğini bize bildiriniz, böylece Bay Epstein, yargı müdahalesine başvurmanın gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Yukarıdaki taleplerin herhangi birini, uygun olduğunda sizinle görüşmeye hazırız. Davanın ilerleyişine göre daha fazla bilgi ve ek ayrıntılar talep etme hakkımızı saklı tutarız."