Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Değirmencik köyünde bir ikamete operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramalarda 874 gram bonzai, 0,60 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olay sırasında evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.