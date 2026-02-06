Yeni Şafak
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

20:546/02/2026, Cuma
IHA
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı
İl Jandarma Komutanlığınca bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.


Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Değirmencik köyünde bir ikamete operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramalarda 874 gram bonzai, 0,60 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olay sırasında evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.



