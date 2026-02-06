Beşiktaş’ta Club House Bebek'e 100’den fazla polisle uyuşturucu baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş’taki bir 'eğlence mekanı'na 100’den fazla polisin katılımıyla baskın düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık kararı doğrultusunda iş yerinde narkotik dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirdi.
Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.