Beşiktaş'ta Club House Bebek'e 100'den fazla polisle uyuşturucu baskını

Beşiktaş’ta Club House Bebek'e 100’den fazla polisle uyuşturucu baskını

6/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Narkotik ekipleri eğlence mekanında dedektör köpeklerle arama yaptı.
Narkotik ekipleri eğlence mekanında dedektör köpeklerle arama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş’taki bir 'eğlence mekanı'na 100’den fazla polisin katılımıyla baskın düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık kararı doğrultusunda iş yerinde narkotik dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirdi.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Club House Bebek adlı mekanda 100'den fazla polisle arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir 'eğlence mekanı' için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.



