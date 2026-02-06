Beşiktaş’ta Club House Bebek'e 100’den fazla polisle uyuşturucu baskını

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Club House Bebek adlı mekanda 100'den fazla polisle arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir 'eğlence mekanı' için arama kararı çıkarıldı.