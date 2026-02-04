Forex dolandırıcılarına çağrı merkezinde operasyon: Delilleri camdan attılar

17 GÖZALTI





Çağrı merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim kurmakta kullanılan 'açık hat' olarak tabir edilen GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.





Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ile suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.





Öte yandan operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda daha önce hazırlanmış piyasalarla ilgili metinlerin olduğu görüldü. Dolandırıcılar, metinlere bakarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu belirlendi







