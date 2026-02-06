Yeni Şafak
Amasya’daki kafe kurşunlamasının azmettiricileri İstanbul’da yakalandı

22:296/02/2026, Cuma
DHA
Aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Amasya’da 3 ay önce bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler, adreslerinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya’da 3 ay önce bir işyerinin kurşunlamasını azmettirdikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul’da yakalandı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 ay önce gece saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi işyerine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Faili kısa sürede yakalayan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın azmettiricilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda, işyeri kurşunlama olayının azmettiricileri olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.R.Ş. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ayrı suçtan aranması olan T.C.A., 4 Şubat'ta İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Amasya
#Silah
#Saldırı
