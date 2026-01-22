Yeni Şafak
Amasya’da 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi yapıldı

17:4122/01/2026, Perşembe
IHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp: "Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda evsahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp: "Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda evsahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır"

Amasya’da TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan projenin Amasya etabında kuralar çekildi. Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi’nde geçekleşen törene katılan vatandaşlar noter eşliğinde gerçekleşen kura çekimini heyecanla takip etti. 22 bin 80 başvurunun yapıldığı ilde 2 bin 601 hak sahibi belirlendi.

"Dar gelirli vatandaşlarımız için muazzam bir adım"

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda evsahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan da, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına sahip olacağı projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum’a teşekkür etti.



