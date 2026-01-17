'Yemci Dede' 20 yıldır sokaklardaki güvercinleri beslemeden kahvaltı yapmıyor

"Yüce Allah’ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş"





Yavuz Selim Meydanı’nda güvercinleri beslediği görüntülerini "Merhamet; insanın elinden ve gönlünden düşeni cömertçe paylaşmasıdır. Cahit amca 84 yaşında. Bu ulu çınarımız Yüce Allah’ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Ömrü uzun ve bereketli olsun" notuyla valiliğin sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Valisi Önder Bakan, 60 yıllık evli olan Kalaycı çiftini evlerinde ziyaret etti.