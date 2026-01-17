Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
'Yemci Dede' 20 yıldır sokaklardaki güvercinleri beslemeden kahvaltı yapmıyor

'Yemci Dede' 20 yıldır sokaklardaki güvercinleri beslemeden kahvaltı yapmıyor

10:2917/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Amasya’da 84 yaşındaki Cahit Kalaycı, 20 yıldır emekli maaşından ayırdığı parayla aldığı yemler ve topladığı bayat ekmeklerle sokaklardaki güvercinleri besliyor. Kuşların aç kalmaması için her gün kahvaltıdan önce şehri dolaşan güvercinlerin 'Yemci Dede'si kendisini evinde ziyaret eden Vali Önder Bakan’ın getirttiği 4 çuval yemi duyunca oturduğu yerde oynayıp sevindi.

Aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başlayan alışkanlık


20 yıl önce yolda aç ve yaralı kuşlara rastlamasıyla başladığı alışkanlığı adeta bir tutkuya dönüşen evli, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Kalaycı, sabah erkenden şehrin farklı mekanlarında elindeki çanta ve poşetlerle hızlı adımlarla dolaşıp aç kalan güvercinleri yem, mısır ve ıslattığı bayat ekmeklerle besliyor.

Her ay maaşından bin 500 TL ayırıyor


Kuşları besledikten sonra Bahçeleriçi Mahallesi’ndeki evine dönüp karnını doyuran Kalaycı, "Her ay maaşımdan bin 500 TL ayırıp kuşlar için yem alıyorum. Sağlığım el verdiği sürece, elimden geldiği kadar karınlarını doyurmaya çalışacağım" dedi.

"Yüce Allah’ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş"


Yavuz Selim Meydanı’nda güvercinleri beslediği görüntülerini "Merhamet; insanın elinden ve gönlünden düşeni cömertçe paylaşmasıdır. Cahit amca 84 yaşında. Bu ulu çınarımız Yüce Allah’ın dilsiz kullarına hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Ömrü uzun ve bereketli olsun" notuyla valiliğin sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Valisi Önder Bakan, 60 yıllık evli olan Kalaycı çiftini evlerinde ziyaret etti.

Yemci dedeye 4 çuval yem


Kendisine çeşitli hediyeler veren Vali Bakan’a teşekkür eden yemci dede, evine 25’er kiloluk 4 çuval yem getirildiğini duyunca da ‘Allah razı olsun’ sözleriyle sevinçten oynadı.

#Cahit Kalaycı
#Amasya
#Yemci dede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri