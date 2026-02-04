Yeşilırmak Nehri’nde su seviyesi 2 metreye kadar yükseldi: Piknik masaları akıntıya kapıldı

Kurak bir yılı geride bırakırken Ocak ayının başından bu yana süren yağışların etkisiyle barajlarda yüzde 25 seviyesinde olan ortalama doluluk oranının artacağını düşünen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Şu an için yağış durumu çok iyi. İnşallah böyle sürer. Bereketli bir yıl olur. Çünkü dereler kurumuştu. Yağışlarla özlediğimiz Yeşilımak Nehri yeniden coştu. Akdağ bölgesinde 2 metre kar vardı. Bu durum sularımızın çoğalmasını sağlayacak" diye konuştu.



