Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: Lastik botta yakalandılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak tarihi saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ’TCSG-6’ ve ’KB-119’ tarafından durdurulan lastik botta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.