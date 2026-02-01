Yeni Şafak
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: Lastik botta yakalandılar

Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: Lastik botta yakalandılar

17:161/02/2026, Pazar
IHA
Çanakkale’de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale’de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak tarihi saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ’TCSG-6’ ve ’KB-119’ tarafından durdurulan lastik botta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.



#Çanakkale
#Kaçak göçmen
#operasyon
