Düzce'de uyuşturucu operasyonları: İki zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uzunmustafa ve Derelitütüncü mahallelerinde kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler F.S. ve Ö.B'nin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden F.S'nin evinde arama yapan ekipler, evin bir odasında uyuşturucu yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 6 kök Hint keneviri bitkisi ve 250 gram esrara imha edilmek üzere el konuldu.

Diğer şüpheli Ö.B'nin evinde ise 3 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 675 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorguların ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet güçleri tarafından kayda alınan operasyon görüntülerinde, evin içerisindeki gizli düzeneğin bulunduğu anlar yer aldı.



