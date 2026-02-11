Kayseri’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Üç kişi gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla iller arası uyuşturucu nakleden 3 şahıs yakalandı, 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma amacıyla iller arası uyuşturucu madde nakleden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 2 ayrı eş zamanlı operasyonda, Ü.A. (48), Ö.Y. (29) ve A.Y. (26) isimli şahıslar yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.