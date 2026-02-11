Yeni Şafak
Kayseri’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Üç kişi gözaltına alındı

20:2311/02/2026, Çarşamba
Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı eş zamanlı operasyonda, iller arası uyuşturucu madde naklettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla iller arası uyuşturucu nakleden 3 şahıs yakalandı, 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma amacıyla iller arası uyuşturucu madde nakleden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 2 ayrı eş zamanlı operasyonda, Ü.A. (48), Ö.Y. (29) ve A.Y. (26) isimli şahıslar yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.


#Kayseri
#uyuşturucu
#operasyon
