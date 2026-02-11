Balıkesir'de fuhuş operasyonu: Üç zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların, yabancı uyruklu kadınları pazarladıklarını ve müşteri temin ettiklerini belirledi.

Emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda E.A, A.E. ve K.E'nin, Özbekistan uyruklu K.Y. ve F.B. ile Kırgızistan uyruklu M.I'yı fuhşa zorladıkları tespit edildi.