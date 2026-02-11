Yeni Şafak
Balıkesir'de fuhuş operasyonu: Üç zanlı tutuklandı

19:1211/02/2026, Çarşamba
AA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yabancı uyruklu 3 kadın kurtarılırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yüklü miktarda nakit para ile cep telefonları ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların, yabancı uyruklu kadınları pazarladıklarını ve müşteri temin ettiklerini belirledi.

Emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda E.A, A.E. ve K.E'nin, Özbekistan uyruklu K.Y. ve F.B. ile Kırgızistan uyruklu M.I'yı fuhşa zorladıkları tespit edildi.

Tespitlerin ardından Ayvalık Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli ve mağdur kadınlar yakalandı.

İkamet ve zanlıların üst aramalarında suça konu olduğu değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ve cep telefonları ele geçirildi.

Kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


#Balıkesir
#Ayvalık
#fuhuş
#operasyon
