Epstein'in en karanlık dostu: Pedofili ağını çökmekten kurtaran Dershowitz’in şimdiki hedefi İsrail’i aklamak

Sapkın milyarder Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından kamuoyuna açılan yeni belgelerle, sayısız skandal ve karanlık ağ gün yüzüne çıktı. Sapkın iş adamının yıllar boyunca onlarca istismar iddiasına rağmen ciddi hukuki yaptırımlara takılmadan faaliyetlerini sürdürebilmesinin arka planında, terör devleti İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla açılan davalarda savunan Alan Dershowitz ile yakın ilişkisi yatıyor. Dershowitz’in kendi beyanlarına göre Epstein’la tanışması 1996’da, New York’ta Lynn Forester de Rothschild’in ev sahipliği yaptığı bir sosyal buluşmada gerçekleşti. O dönemde Epstein, kendisini varlıklı bir finans danışmanı ve bağışçı olarak tanıtıyor, akademi ve siyaset dünyasından isimlerle ilişki kuruyordu. Dershowitz ise Harvard’daki konumu ve anayasa hukuku alanındaki ünüyle bu çevrelerin doğal bir parçasıydı. Dershowitz, ilerleyen yıllarda Epstein’le daha da yakınlaştı. Epstein’e yüksek profilli kitap taslaklarını önceden gönderen Dershowitz, bu yolla sapkın iş insanının Harvard çevresindeki akademik etkinliklerde yer almasına olanak tanıdı. Ulaşmaya çalıştığı kişilerden biri olan Norman Finkelstein, ikiliyi pedofili olmakla suçladı ve görüşmeyi reddetti.

FUHUŞ PARTİLERİNDEN HUKUKİ DANIŞMANLIĞA

Fuhuş ağının mağdurları verdikleri ifadede Dershowitz’in, Epstein’in Palm Beach’deki malikânesinde yılda 4–5 kez, her ziyarette iki-üç gün kalacak şekilde bulunduğunu ve 2005 yılında düzenlenen bir fuhuş partisine katıldığını ifade etti. Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre, mahkeme beyanlarında ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, reşit olmadığı dönemde Epstein tarafından Dershowitz ile cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi. ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında ise 2005 yılının Ekim ayında Dershowitz, Epstein’e karşı açılan çocuk istismarı davasında sapkın iş insanının savunma avukatı olmayı kabul etti. 2002’de yolladığı bir doğum günü kartında Dershowitz, doğum günü hediyesi olarak Epstein adına fuhuş suçlamalarının yer aldığı bir dergi makalesini örtbas ettiğini söyledi. 2008’de Florida merkezli cinsel istismar soruşturmasında savunma avukatı olan Dershowitz, Epstein’i uzun süreli mahkumiyetten kurtardı. Dershowitz’in aracılığıyla yapılan anlaşma sayesinde Epstein, insan ticareti ve ağır cinsel suçlar yerine eyalet düzeyinde daha hafif suçlamaları kabul ederek 18 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

SOYKIRIMCIYI SAVUNAN AVUKAT

İsrail asıllı bir Yahudi olan Dershowitz’in Mossad adına ABD’de faaliyetler yürüttüğü FBI raporlarına kadar yansıdı. 2020 yılında yayınlanan bir rapora göre Epstein, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın yanında bir Mossad casusu olarak yetişti ve Dershowitz, Epstein’in elde ettiği bilgileri Barak’a ileten aracıydı. Günümüzde ise Dershowitz, İsrail aleyhine açılan soykırım davalarında, İsrail’i savunan hukuk biriminin başında. Dershowitz, Times of Israel’e verdiği röportajda UCM’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararları sonrası, İsrail’i hem Lahey’deki hukuk zemininde hem de küresel kamuoyu nezdinde savunmak üzere bir “hukuk rüya takımı” kurduğunu açıkladı. Aralarında eski ABD adalet bakanları, başsavcılar ve üst düzey güvenlik yetkililerinin bulunduğu bu ekip, mahkemenin yetkisini reddetmeyi ve İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal etmediğini savunmayı hedefliyor.











