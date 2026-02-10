Epstein şüphelisi Macron ABD'yi hedef aldı: Yargı sistemi işini yapmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan ve kendi adının da yer aldığı yeni belgelere ilişkin ABD yargısının "işini yapması gerektiğini" söyledi.

Macron, Wine Paris sergisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada Epstein belgelerine ilişkin olarak, "(ABD) Yargı sistemi işini yapmalı, bu kadar." ifadelerini kullandı.

Epstein mağdurlarını düşündüğünü dile getiren Macron, "bu davanın özellikle ABD’yi ilgilendirdiğini" yineleyerek hakikatin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Epstein belgeleri ile ilgili komisyon kurulmasına sıcak bakmıyor

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet Europe 1 kanalına yaptığı açıklamada mecliste Epstein davası ile ilgili bir soruşturma komisyonu kurulması talebini değerlendirdi.

Braun-Pivet, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin talep ettiği soruşturma komisyonunun "yargı sistemiyle yarış halinde olmaması" gerektiğini savunarak, dava ile gerçekleri ortaya çıkarmak için doğru adresin yargı sistemi olduğunu söyledi.

LFI partisi, eski bakanlar ve Macron dahil Fransız siyaset ve sanat camiasından isimlerin yer aldığı yeni Epstein dosyalarına ilişkin mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasını istemişti.

Epstein belgelerinde Macron’un ismi de yer almıştı

Macron'un ismi cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görülmüştü.

Epstein'ın 30 Ağustos 2018 tarihindeki e-posta yazışmasında Macron'un kendisinden "kurumlar, politikalar, bilim dahil hemen hemen her konuda fikir istediğini" iddia ederek, Macron'dan "Avrupa'ya liderlik etmek istiyor, belki dünyaya." diye bahsettiği ortaya çıkmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.



