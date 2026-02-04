Yeni Şafak
Sanal medya ünlüsü Mükremin Gezgin 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' suçlarından tutuklandı

G: 4/02/2026, Çarşamba
DHA
Gezgin'in tutuklanma gerekçeleri arasında 'fuhuşa teşvik' suçu da bulunuyor.
Sanal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Gezgin, getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sanal medya ünlüsü Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gezgin çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



