Aile Bakanlığından sapkın sözde fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusu

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına '

Ben kadınım değil mi?

' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan ‘

hayasızca hareketler

' ve ‘

müstehcenlik