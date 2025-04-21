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Aile Bakanlığından sapkın sözde fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusu

Aile Bakanlığından sapkın sözde fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusu

21:2821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
DHA
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Çocukların yer aldığı video sonrası Aile Bakanlığı, Mükremin Gezgin hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.
Çocukların yer aldığı video sonrası Aile Bakanlığı, Mükremin Gezgin hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sapkın paylaşımlarıyla bilinen sözde fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre suç duyurusunun, Gezgin'in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle bulunacağı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle sapkın sözde fenomen
Mükremin Gezgin
hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına '
Ben kadınım değil mi?
' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan ‘
hayasızca hareketler
' ve ‘
müstehcenlik
' suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.


#Mükremin Gezgin
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