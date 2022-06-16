Hayat TikTok gençleri zehirliyor
AKTÜEL

TikTok gençleri zehirliyor

Dünyada TikTok’un en çok kullanıldığı dördüncü ülke Türkiye. Ahlak sınırlarını aşan içeriklerin yer bulduğu platformu en çok kullanan yaş grubu ise 18-24. Uzm. Psikolog Zehra Binici Tekin, özellikle ergenlik döneminde içine kapanan gençlerin ailelerinin dikkat etmesini öneriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TikTok gençleri zehirliyor
TikTok

İnternetin hayatımıza girmesiyle geleneksel para kazanma yollarının yerini sosyal medya uygulamaları aldı. En çok para kazandıran uygulamalardan biri de Çin merkezli TikTok. Takipçilerine sanal hediyeler sunan Tik Tok’ta para kazanma ise görüntülenme sayısına göre devreye giriyor. Bir ayda 10 bin takipçi ve 100 bin video görüntülemeye ulaşan TikToker’a ‘İçerik Oluşturucu Fonu’ aracılığıyla ödeme yapılıyor. Influencer ve TikToker’lar görüntülenmenin yanı sıra marka anlaşmaları ve şarkı promosyonları üzerinden de para kazanıyor. Tik Tok fenomenlerinin 50 Dolar’dan başlayan kazançları 150 Bin Dolar’a kadar çıkıyor.

YARISI KADIN

  • Tik Tok’un kullanıcı tabanının neredeyse yarısını 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Yüzde 27’si 13-17 yaş aralığında, yüzde 42’si ise genç yetişkinler. Kadınların yüzde 60’ı erkeklerin ise yüzde 40’ı Tik Tok’ta zaman geçiriyor. En fazla TikTok kullanıcısı Çin, ABD ve Hindistan olurken bu ülkeleri 4.ncü sırada Türkiye takip ediyor.
  • İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI

Sosyal medyanın çocuk ve ergenler için sosyalleşme ve değerli hissetme alanı olduğunu söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, “Ergenlik dönemindeki gençler, zihinsel, bedensel, duygusal ve hormonal değişimler yaşıyor. Bu dönemde kendi içine çekilen, yalnız kalmak isteyen ergen, aileden uzaklaşıp akranları ile sosyal medyada zaman geçiriyor. Ebeveyn ve eğitimciler olarak evlatlarımızın yaşamında neyin eksik olduğunu tespit etmeliyiz” dedi.

Mükremin Gezgin
Mükremin Gezgin

Mükremİn Gezgİn’e soruşturma

  • 1,3 milyon takipçisi, 37.5 milyon görüntülenmesi olan Mükremin Gezgin hakkında teşhircilikten soruşturma açıldı. TikTok uygulamasında çektiği hamilelik videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken Gezgin'in hayatı merak uyandırdı. Erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi ise sosyal medyada milyonlarca izlendi. Gezgin’in, gerçekten doğum yapmış izlenimi oluşturmasına yardımcı olan özel bir hastanenin sağlık personeli ve hastane yönetimi de büyük tepki topladı. Gelen şikayetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında “Hayasızca hareketler ve teşhircilik” suçundan soruşturma başlattı. Olayın ardından Mükremin Gezgin TikTok hesabı askıya alındı.

TikTok videosu sonu oldu: Feci şekilde öldü
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Akılalmaz olay, Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde Tiktok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi.
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TİKTOK VİDEOSU SONU OLDU!<br><br>Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
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Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu.<br><br>
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Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.<br>
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Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.<br>
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TikTok videosu sonu oldu: Feci şekilde öldü
Şanlıurfa'da korkunç bir olay gerçekleşti. TikTok videosu için sulama kanalına atlayan genç, boğularak hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmeleri...

TikTok videosu çekmek isterken kendisini vurdu
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Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana geldi.
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İddiaya göre, N.Y., arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta paylaşmak amacıyla video çekmek için dedesinin evdeki tabancasını gizlice aldı.
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Daha sonra sokağa çıkan N.Y., tabancanın dolu olduğunu da fark etmeyerek kazara tetiğe bastı.
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Silahtan çıkan mermiyle göğsünden vurulan N.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralı N.Y., gelen polislere ise \"TikTok videosu çekerken oldu. Benim bir şeyim yok, beni eve bırakın\" dedi. N.Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TikTok videosu çekmek isterken kendisini vurdu
Tekirdağ'da, sosyal medya uygulaması 'TikTok' için video çekmek amacıyla dedesinin tabancasını alan N.Y. (13), kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralanan N.Y., hastaneye kaldırıldı.


Müjdeler peş peşe geldi

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