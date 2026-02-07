Bebek Otel’e fuhuş ağı kurmuş

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün önemli bir adrese daha baskın düzenlendi. Beşiktaş Bebek'te ünlülerin kullandığı 'spor salonu' ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren Club'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı. Mekanın işletmecisi M.U gözaltına alındı.