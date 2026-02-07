Bebek Otel’e fuhuş ağı kurmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, 'uyuşturucunun merkezi' olarak değerlendirilen Muzaffer Yıldırım’a ait Bebek Otel’de “VIP uyuşturucu partiler” düzenlendiği tespit edildi.
MÜDÜR İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak’ın savcılıkta verdiği ifadede, Yıldırım’ın otelde sıklıkla genç kadınlarla görüştüğünü, bu kadınlara çeşitli kariyer vaatleriyle yaklaşarak arkadaşlık kurmaya çalıştığını öne sürdü. Altunbulak, kadınları “Fatoş” olarak bildiği bir kişi tarafından ayarlandığını belirterek, “Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer’den ödeme alırdı” beyanında bulundu.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Tespitler ve tanık beyanları sonrası şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda Fatma Yılmaz (Fatoş Mama), Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı. Yılmaz’ın, “fuhuşa teşvik ve aracılık etme” suçundan yakalandığı öğrenildi.
Club'a operasyon
- İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün önemli bir adrese daha baskın düzenlendi. Beşiktaş Bebek'te ünlülerin kullandığı 'spor salonu' ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren Club'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı. Mekanın işletmecisi M.U gözaltına alındı.