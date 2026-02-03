İmamoğlu’nun A takımından fuhuş ağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmaları kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla Dilvin Miray Çalkın’ın ifadesi alındı.

BAĞDATLI’IN YANINDA UYUŞTURUCU VARDI

Çalkın ifadesinde, 'Gönül Mama' kod adlı Gülşah Rojin Demir'in kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini iddia etti. 2023 yılında Zorlu Raffles Otel’de Demir’in aracılığıyla tanıştığı İBB soruşturmasının firari ismi Emrah Bağdatlı ile cinsel birliktelik yaşadığını ifade eden Çalkın, Bağdatlı’nın uyuşturucu madde kullandığını ve birlikte otele gelen kadınlara dağıttığını öne sürdü. Çalkın, “Bağdatlı, yanında cebinden çıkardığı parayı rulo yaparak uyuşturucu maddeyi çekti. Kendisiyle cinsel birlikteliğimizde farklı istekleri oldu ancak ben bunu kabul etmedim” diye konuştu.

KÖKSAL DA KADIN AYARLIYORDU

2023 yılında Bağdatlı ile yaşadığı cinsel birliktelik sırasında tutuklu eski İBB Sözcüsü Murat Ongun’un da aynı otelde olduğunu belirten Dilvin Miray Çalkın, “Ancak İBB’deki görevini bilmiyordum. Fotoğrafı gösterildi, teşhis ettim” beyanında bulundu. Çalkın, Ongun ile de 2023 yılında yine Zorlu Raffles Otel’de cinsel birliktelik yaşadığını, kendisini Gülşah Rojin Demir’in yönlendirdiğini ileri sürdü.

İBB soruşturmasında tutuklu yargılanan Hüseyin Köksal’ın kadın ayarlayan kişilerden biri olduğunu iddia eden Çalkın, Köksal, Bağdatlı ve Ongun ile birlikte cinsel birliktelik yaşadığına ilişkin fotoğrafların kendisine gösterildiğini ve bu kişileri teşhis ettiğini ifade etti. Çalkın, Melisa, Reyhan ve Burcu isimli kişilerin de benzer şekilde kullanılan kadınlar olduğunu iddia ederek, bazı kişilerin bu faaliyetler nedeniyle “mağdur” olduğunu savundu.







