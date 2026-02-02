Yeni Şafak
Sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı

23:172/02/2026, Pazartesi
DHA
Sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sanal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında cinsiyetini terk eden Arya Bektaş ismini kullanan Arda Bektaş isimli sosyal medya ünlüsü gözaltına alındı.






