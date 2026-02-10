Hindistan’dan gölge filoya operasyon

Mumbai’nin yaklaşık 100 deniz mili batısında gerçekleştirilen operasyonda, “teknoloji destekli gözetleme ve veri örüntüsü analizi” sayesinde şüpheli faaliyetlerin tespit edildiği belirtildi. Gemilerin hukuki işlemler için Mumbai’ye götürüldüğü bildirildi. TankerTrackers, el konulan gemilerin İran bayraklı Stellar Ruby, Chiltern ve Asphalt Star olduğunu duyurdu. İran medyası operasyonu İran’ın petrol ticaretiyle ilişkilendirdi. Üç geminin de 2025’te ABD yaptırım listesinde olduğu belirtildi.