Hindistan’da kaçak kömür madeninde patlama: 18 ölü

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Meghalaya eyaletinde kaçak işletilen kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından maden ocağında mahsur kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Eyalet polisi Vikash Kumar, olayın "fare deliği madenciliği" adı verilen işçilerin kömür çıkarmak için çömelerek girdikleri dar tünelleri dinamit kullanarak açmaları sonucu meydana geldiğini söyledi. Şu ana kadar 18 kişiye ait cansız bedenin çıkarıldığını, ağır yanık yaraları olan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Kumar, yer altında kaç işçinin mahsur kalmış olabileceğinin henüz net olmadığını sözlerine ekledi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin sürdüğünü aktaran Kumar, maden ocağının kimler tarafından işletildiğinin ise henüz belirlenemediğini bildirdi.