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Oltu'da maden ocağı çöktü: Göçük altında kalan 3 işi hayatını kaybetti

Oltu'da maden ocağı çöktü: Göçük altında kalan 3 işi hayatını kaybetti

12:3728/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
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Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük
Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük

Erzurum'un Oltu ilçesindeki oltu taşı ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edilirken, göçük altında kalan 3 işçi yapılan tüm çalışmalara rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Oltu'da maden ocağı çöktü: Göçük altında kalan 3 işi hayatını kaybetti
Gündem
28 Haziran, Cumartesi

Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük oluştu.

Kimlikleri belli oldu

Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz'ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

#Erzurum
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