BM Güvenlik Konseyi'nden Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

23:213/02/2026, Salı
AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 48 Pakistan vatandaşının ölümüne yol açan saldırının kınandığını ifade etti. Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi ise, saldırıların "Hindistan destekli" olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 31 Ocak’ta Pakistan'ın Belucistan eyaletinde birden fazla noktada gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

BMGK dönem başkanı İngiltere’nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı James Kariuki, yaptığı yazılı açıklamada,
"Güvenlik Konseyi üyeleri, 31 Ocak tarihinde Pakistan'ın Belucistan eyaletinde birden fazla noktada gerçekleştirilen alçak ve korkakça terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı."
ifadesini kullandı.

Terör eyleminin, 5 çocuk ve 3 kadın dahil 31'i sivil olmak üzere, 48 Pakistan vatandaşının ölümüne yol açtığını belirten Kariuki, kurbanların ailelerine ve Pakistan hükümetine taziyelerini iletti.

Kariuki, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini reddederek, söz konusu terör eylemlerinin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının hesap vermesi, adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Pakistan, saldırıların "Hindistan destekli" olduğunu belirtmişti

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), 31 Ocak'ta
"Hindistan destekli"
oldukları belirtilen militanların, Belucistan eyaletine bağlı Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni kenti çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddederek, Pakistan'ı dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışmakla eleştirmişti.


Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.



#Pakistan
#Saldırı
#BM Güvenlik Konseyi
